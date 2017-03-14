ФАС признала виновным Apple в координировании высоких цен на iPhone

Публикации за 14.03.17

Федеральная антимонопольная служба России признала российское подразделение компании Apple виновным в координировании цен на iPhone 5 и 6 серий. Об этом стало известно на заседании комиссии ведомства. Решение касается ООО «Эппл Рус». В отношении остальных компаний дело было прекращено в связи с отсутствием в их действиях нарушений антимонопольного законодательства, передает RNS.

ФАС возбудила дело о координировании цен на iPhone в РФ в отношении ООО «Эппл Рус», Apple Holding B. V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc в августе 2015 года. Расследование было инициировано на основе обращения от гражданина с информацией об установлении одинаковых цен на несколько моделей iPhone в 16 розничных сетях: МТС, «М.Видео», «Билайн», «Эльдорадо», «Евросеть», OZON, Re:Store, «Связной», «Мегафон», «Юлмарт», Media Markt, «Ситилинк», «Холодильник.ру», DNS, ИОН («Ноу-Хау»), «Техносила».

Ранее сообщалось, что в случае признания Apple нарушителем антимонопольного законодательства РФ штраф может быть назначен в соответствии со ст. 14.32 КоАП и составить до 5 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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