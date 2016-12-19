ФАС заинтересовалась ценами на флагманы LG, Alcatel, Sony и Asus

Публикации за 19.12.16

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) направила в российские офисы производителей LG, Alcatel, Sony и Asus запросы в связи с жалобами на признаки ценового сговора при продаже флагманских моделей смартфонов компаний, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также уточнили, что речь идет о ценах на смартфоны Sony Xperia, LG G5 SE, Alcatel IDOL 4S и Asus ZenFone. По словам представителя ФАС, как только компании ответят на запросы, ФАС проведет анализ, по результатам которого примет решение о возбуждении дела.

Напомним, ранее ФАС уличила Apple в координации цен у ритейлеров на iPhone 6S и iPhone 6S Plus, а затем обнаружила совпадение цен и по другим моделям. В ноябре вслед ФАС инициировала аналогичную проверку и в отношении Samsung. По итогам жалоб от потребителей и неназванных участников рынка чиновники запросили у компании материалы по розничным ценам за 2015-2016 годы. За это время Samsung, по оценкам участников рынка, продала в России больше 9 млн смартфонов на 125 млрд рублей, уступая по выручке в этом сегменте лишь Apple.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.12.16

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