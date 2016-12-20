Умер знаменитый актер Александр Яковлев

Публикации за 20.12.16

Известный актер Александр Яковлев, известный по кинофильмам «Медный ангел», «Приключения Квентина Доррварда», «Легенда №17» и многим другим, умер на 71-м году жизни. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Союза кинематографистов России.

Яковлев закончил Горьковское театральное училище, после чего работал во Владимирском областном драматическом театре, Московском областном ТЮЗе, Московском областном драматическом театре им. А.Н.Островского. С 1995 года тесно сотрудничал с киностудией «ТриТэ» Никиты Михалкова.

Дебют актера состоялся в 1973 году в фильме «Великие голодранцы». Роль штабс-капитана, организатора нападения на поезд в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» принесла ему популярность и любовь зрителей.

В творческой биографии Яковлева 119 ролей, в числе которых наркобарон Вальдес в остросюжетном фильме «Медный ангел», Яков Крест – «Визит к Минотавру», кулак-мироед Иван Тимофеевич Голубь – «Вера, Надежда, любовь», Конклинг – «Квартет Гварнери», герцог Карл Бургундский – «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии», Станислав Антипов «Палач», Петр Кириллов «Путейцы», Всеволод Бобров «Легенда №17», Алексей Валеев «Метро», Оверко «Вий» и др.

Яркий отрицательный образ был создан А. Яковлевым в сериале «Мужской сезон. Бархатная революция». За эту работу он был удостоен премии VIII Международного фестиваля «DetectiveFEST».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.16

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