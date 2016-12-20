Причиной кончины Александра Яковлева названа продолжительная тяжелая болезнь

Публикации за 20.12.16

Стала известна дата прощания со знаменитым актером Александром Яковлевым, который накануне скончался на 71-м году жизни. Как сообщили в Союзе кинематографистов России, его похороны пройдут 22 декабря на Введенском кладбище Москвы после отпевания в Храме Илии Пророка Обыденного.

Дебют актера состоялся в 1973 году в фильме «Великие голодранцы». Роль штабс-капитана, организатора нападения на поезд в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» принесла ему популярность и любовь зрителей.

В творческой биографии Яковлева более 100 ролей, в числе которых Яков Крест – в фильме «Визит к Минотавру», кулак-мироед Иван Тимофеевич Голубь в ленте «Вера, Надежда, любовь», герцог Карл Бургундский в «Приключениях Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии», Всеволод Бобров в «Легенде №17», Оверко в «Вие» и др.

Яркий отрицательный образ был создан Яковлевым в сериале «Мужской сезон. Бархатная революция». За эту работу он был удостоен премии VIII Международного фестиваля «DetectiveFEST».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.16

Прокуратура утвердила обвинение по делу о крупном мошенничестве главбуха подмосковного Арбитражного суда. / Самолет с телом погибшего посла РФ вылетел из Турции. / Ростуризм призвал турфирмы предупреждать об опасности отдыха в Турции. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»