Новый «спайс» вызвал зомби-апокалипсис в Нью-Йорке

Публикации за 20.12.16

Известная американская фармацевтическая компания помогла наркодиллерам в создании нового вида «спайса», который превращает людей в зомби. Это выяснилось после анализа синтетического каннабиноида, спровоцировавшего в Нью-Йорке массовое отравление, пишет журнал New England Journal of Medicine.

«12 июля 2016 года появилась информация о том, что 33 человека отравились неизвестным наркотиком, 18 человек были госпитализированы в два местных медицинских центра. Все пострадавшие оказались мужчинами в возрасте от 25 до 59 лет. 8 из них сообщили медработникам, что они бездомные», – пишет издание.

Обследование показало, что у пациентов пониженное давление, замедленное сердцебиение, пониженная температура и расширенные зрачки. Пострадавшие также сильно потели, у них отмечалась замедленная реакция на происходящее. Они не могли быстро двигать руками и ногами, а также внятно изъясняться.

Именно эти симптомы поспособствовали тому, что этот вид синтетического каннабиноида был назван «зомби-спайсом». По словам пострадавших, наркотик им продавали под названием «АК-47, 24 карата золота».

Как отмечают эксперты, отравление таким спасом обычно приводит к серьезным последствиям – отказу почек или сильнейшим припадкам, однако в данном случае у пострадавших наблюдалась только заторможенная работа нервной системы.

Как выяснилось, основой этого вида «спайса» стал экспериментальный препарат AB-FUBINACA, созданный фармацевтической компанией Pfizer в 2009 году. По мнению ученого Калифорнийского университета в Сан-Франциско Роя Джерона, формулу этого вещества каким-то образом, видимо, нелегально получили китайские химики, которые затем начали производить его и продавать в США в 2014 году.

При этом вещество было модифицировано, поэтому даже в небольших дозах оно вызывало очень сильные изменения в работе нервной системы, в результате чего человек превращался в «зомби» с замедленной реакцией на происходящее вокруг. Ученые отметили, что эффект от наркотика проходил только через 9 часов.

По мнению Джерона, поскольку подобные химические вещества очень опасны для здоровья людей, представителям органов власти необходимо сотрудничать друг с другом, чтобы в подобных ситуациях как можно быстрее распознать неизвестное вещество и дать ему характеристику, что позволит справиться с последствиями его применения.

Нью-Йорк, Мария Вяткина

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