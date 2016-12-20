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Публикации за 20.12.16

Самолет с телом погибшего посла РФ вылетел из Турции

Самолет с телом погибшего посла РФ вылетел из Турции

В аэропорту Анкары завершилась церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, который накануне погиб в результате теракта. Самолет с его телом вылетел в Москву, где его планирует лично встретить глава МИД РФ Сергей Лавров.

Самолет Ту-15 с телом покойного и его супругой должен прибыть в столицу РФ ориентировочно в 21:00 мск, передает «Интерфакс».

Нападение на посла России в Турции произошло накануне в Анкаре во время открытия фотовыставки. МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека.

Напавший был уничтожен турецким спецназом.

Москва, Светлана Антонова

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