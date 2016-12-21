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Публикации за 21.12.16

В Москве ученики спецшколы устроили бунт

В Москве ученики спецшколы устроили бунт

Накануне вечером в московской спецшколе произошел бунт: группа подростков забаррикадировалась в здании и потребовала смены руководства учебного заведения. Конфликтом заинтересовалась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Инцидент произошёл в спецшколе «Шанс» для детей с девиантным поведением в Канатчиковском проезде. Первоначально дети выгнали из здания контролеров и воспитателей и забаррикадировались, потребовав смены руководства школы, передает «Интерфакс». Позже стало известно, что ситуация нормализовалась, ученики вышли на контакт и открыли двери.

Комментируя эту ситуацию, директор школы Наталья Вайснер сообщила порталу «Ридус», что после приезда полиции дети извинились перед ней за свое поведение и сказали, что не имеют никаких претензий. По ее словам, речи о бунте и смене руководства школы не идет. «Речь шла о том, чтоб режим им ослабить, телефоны дать», – утверждает директор.

В школе закрытого типа обучаются дети, преступившие закон, сейчас там находятся на воспитании 14 человек. Еще 300 учеников на сопровождении в отделении реинтеграции. В школе сопровождают детей на этапе следствия, дознания, суда, поддерживают их в период отбытия наказания.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратила внимание на этот конфликт и сообщила, что намерена в ближайшее время посетить спецшколу после возвращения из командировки, передает РИА «Новости».

«Мы посетим это учреждение, поговорим с воспитанниками. Самое главное для подростков, чтобы таких ситуаций не возникало, вовремя быть услышанными», – сказала детский омбудсмен.

Москва, Светлана Антонова

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