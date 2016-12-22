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Публикации за 22.12.16

Детский омбудсмен: Конфликт в московской спецшколе, где произошел бунт подростков, исчерпан

Детский омбудсмен: Конфликт в московской спецшколе, где произошел бунт подростков, исчерпан

Конфликт в московской спецшколе «Шанс», где произошел бунт подростков, исчерпан. Как сказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, такой инцидент единичен и системных поверок учреждений для подростков с девиантным поведением не требуется.

«В конкретной ситуации разрешение наступило, напряженность снята, баррикады пали и вроде бы как бы некое понимание ситуации возникло. Но, конечно, важно, чтобы остался ответственный за эту ситуацию, который мог бы уже (в дальнейшем) более четко реагировать», – сказала Кузнецова в интервью «Интерфаксу».

Как сообщал «Новый День», на этой неделе группа учеников спецшколы «Шанс» устроила бунт, забаррикадировавшись в здании учреждения в Канатчиковском проезде после конфликта с педагогами. Первоначально сообщалось, что подростки требовали смены руководства школы. Через некоторое время ситуация нормализовалась.

Комментируя этот конфликт, директор спецшколы Наталья Вайснер отмечала, что речи о бунте и смене руководства школы не шло. «Речь шла о том, чтоб режим им ослабить, телефоны дать», – говорила директор.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.12.16

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