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Публикации за 21.12.16

Вы в своем уме? Автор New York Daily News назвал убийство Карлова «свершившимся правосудием» / МИД РФ потребовал извинений

Вы в своем уме? Автор New York Daily News назвал убийство Карлова «свершившимся правосудием» МИД РФ потребовал извинений

Статья американского журналиста и писателя Герша Кунтцмана на страницах New York Daily News, в которой говорится, что он не «льет слезы» и называет убийство Андрея Карлова «свершившимся правосудием» может обернуться громким скандалом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала извинений от «цивилизованного журналиста», поддержавшего террористов.

В публикации Кунтцмана помимо прочего говорится, что события в Анкаре напомнили ему убийство немецкого дипломата Эрнста фом Рата в Париже в 1938 году: застреленный еврейским студентом дипломат, конечно же, «не был невинной жертвой», в глазах многих он был воплощением «гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии».

«Что касается сравнения Андрея Карлова с послом Третьего рейха, скажу одно: сегодня же мы направляем главному редактору издания, опубликовавшего эту ксенофобскую и содержащую оправдание действий террориста статью, письмо с требованием извинений», – сообщила Захарова на своей странице в .

При этом официальный представитель МИДа добавила, что у нее «есть вопросы и к биологическому объекту её написавшему» и оправдавшему действия террористов.

«Вы в своём уме, Герш Кунтцман? Я понимаю, что в Штатах, в том числе не без Ваших усилий, допереписывались историю 20 века до полнейшего абсурда, когда люди вообще перестали ориентироваться во времени и пространстве. Но не настолько же?!» – отметила Захарова и призвала антифашисткие организации во всем мире дать оценку этой публикации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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