Автор New York Daily News отказался извиниться за статью, оправдыващую убийство Карлова / В Кремле назвали журналиста невменяемым. «Он не заслуживает упоминаний»

Публикации за 22.12.16

Американский журналист Герш Кунтцман, автор скандальной статьи об убитом российском после в Турции Андрее Карлове в газете New York Daily News, отказался извиняться за материал, в которой он сравнил расстрелянного дипломата с послом Третьего рейха. Так он ответил на жесткую критику со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой, потребовавшей извинений от «цивилизованного журналиста», оправдавшего действия террористов.

Кунтцман в новой статье заявил, что извинится только в том случае, если Россия, в свою очередь, принесет извинения за действия в Сирии, которые журналист считает противоречащими международному праву. При этом автор статьи заверил, что осуждает насилие и терроризм.

«Извинения, России? Только если вы будете первыми и извинитесь за бандитизм Путина (в Сирии – прим. ред.)", – написал журналист. По его мнению, убийство стало результатом политики РФ. Он пояснил, что написал статью, чтобы показать, что российским властям «не стоит удивляться тому, что они получают ответ на причиненную боль и на то, что ведут войну».

«В своей статье я пытался объяснить совершенное убийство и поместить его в контекст сегодняшнего дня. США, Россия, Израиль, Германия и многие другие страны участвуют в войне иногда в роли невинной жертвы, а иногда и как агрессоры», – отметил Кунтцман.

«По какой-то причине читатели полагают, что я желал смерти послу. Это не то, что я написал, и это не то, чего бы я хотел, – пишет публицист. – Я питаю отвращение к насилию во всех его формах».

Журналист также отметил, что многие американские читатели остались возмущены его статьей и встали на сторону России. Он счел такую реакцию «беспокоящей тенденцией».

В статье Кунтцмана говорится, что он не «льет слезы» и называет убийство Андрея Карлова «свершившимся правосудием». В материале журналиста помимо прочего указывается, что события в Анкаре напомнили ему убийство немецкого дипломата Эрнста фом Рата в Париже в 1938 году: застреленный еврейским студентом дипломат, конечно же, «не был невинной жертвой», в глазах многих он был воплощением «гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на публикацию заявила, что ведомство направит письмо с требованиями извинений от New York Daily News. При этом она добавила, что у нее «есть вопросы и к биологическому объекту её написавшему» и оправдавшему действия террористов.

«Вы в своём уме, Герш Кунтцман? Я понимаю, что в Штатах, в том числе не без Ваших усилий, допереписывались историю 20 века до полнейшего абсурда, когда люди вообще перестали ориентироваться во времени и пространстве. Но не настолько же?!» – отметила Захарова, призвав антифашисткие организации во всем мире дать оценку этой публикации.

На статью американского журналиста сегодня отреагировал Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал автора статьи в New York Daily News невменяемым человеком с извращенным пониманием добра и зла.

«Очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую полностью невменяемых, с извращенным пониманием, что такое хорошо, а что такое плохо», – цитирует Пескова «Интерфакс». Представитель Кремль подчеркнул, что автор статьи не заслуживает «хотя бы каких-то упоминаний, хотя бы какой-то памяти».

Москва, Светлана Петрова

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