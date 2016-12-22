Ростуризм: Турфирмы обязаны возвращать стоимость путевок отказавшимся от отдыха в Турции / …но русского туриста не напугаешь ни терактами, ни убийством дипломата

Публикации за 22.12.16

Сегодня Ростуризм публиковал информацию для российских туристов, желающих отменить свои поездки на отдых в Турцию. В ведомстве подчеркнули, что в нынешних условиях и в соответствии с законодательством граждане вправе требовать изменения или расторжения договора о покупке путевки.

В настоящее время, отмечают в Ростуризме, в Турции возникла ситуация, за которую стороны договора не отвечают, поэтому, если турист решит отказаться от поездки, то ему должна быть возвращена сумма «туристского продукта» за вычетом фактически понесенных туроператором расходов, если иное не предусмотрено договором.

Граждане также вправе оспорить действия туроператора в судебном порядке. В таком случае турфирма обязана представить суду документы, свидетельствующие о том, что на момент расторжения договора туроператор исполнил определенные действия по организации тура и понес определенные убытки.

В то же время, согласно данным Ассоциации туроператоров России, жители РФ продолжают бронировать туры на новый год и будущее лето в Турцию. Первые новогодние рейсы стартуют 26 декабря, и их пока никто не аннулировал.

Напомним, 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки было совершено убийство российского посла Андрея Карлова, похороны которого проходят сегодня в Москве. Как выяснилось, в дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии.

В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом. Ответственность за убийство Карлова взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Джейш аль-Фатх», которая противостоит правительству Сирии в гражданской войне.

Ростуризм после инцидента рекомендовал российским туристам взвешенно подходить к планированию своих турпоездок, к выбору мест отдыха и уделять приоритетное внимание вопросам безопасности, а также призвал турфирмы предупреждать своих клиентов об опасности отдыха в Турции.

После убийства дипломата в МИД РФ призвали граждан РФ, намеревающихся отправиться на отдых в Турцию, серьезно подумать и взвесить все возможные риски перед поездкой.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.12.16

Песков о выборах-2018: любой, кто отвечает нормам Конституции, может баллотироваться. / Минстрой РФ предрек рост цен на жилье. Квадратный метр уже дорожает. / В Москве умер известный актер театра и кино Вячеслав Шалевич. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»