Победа ЛДПР над «ЕР» и жесткий провал «Партии Роста» / Объявлены лауреаты первой политической премии РАСО «Гамбургский счет»

Публикации за 23.12.16

Победителями первой политической премии «Гамбургский счет», которая учреждена Российской Ассоциацией по связям с общественностью (РАСО), ожидаемо стали президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп, но не обошлось и без сюрпризов. Эксперты назвали кампанию ЛДПР на выборах в Госдуму лучшей, в результате чего «Единая Россия» осталась в этой номинации без победы.

Жюри конкурса составили члены Комитета по политическим технологиям РАСО во главе с его руководителем, известным политконсультантом Евгением Минченко. К голосованию по зарубежным номинациям привлекались иностранные эксперты, среди которых такие видные политологи, как Ариэль Коэн (США) и Бен Вег-Проссер (Великобритания).

По итогам экспертного голосования в номинации «Политик года» победу одержал президент РФ Владимир Путин, который играет ведущую роль в определении политической повестки в России и за ее пределами. «Зарубежным политиком года» признан избранный президент США Дональд Трамп за самую неожиданную победу на выборах. При этом его избирательная кампания признана лучшей за рубежом за ее яркость и неожиданные технологические решения в условиях превосходства оппонента в ресурсах.

Один из наиболее заметных сюрпризов принесли итоги экспертного голосования в номинации «Лучшая кампания по выборам в Государственную думу партийный список». «Единую Россию», которая, напомним, обеспечила себе безоговорочную победу и конституционное большинство в нижней палате парламента, опередила ЛДПР. Эксперты назвали кампанию партии Владимира Жириновского самой яркой и креативной, что позволило либерал-демократам улучшить свой электоральный результат (с 11,67% до 13,14%).

Комментируя этот успех ЛДПР, политолог Аббас Галлямов обратил внимание, что кампания ЛДПР оказалась более понятной, чем кампании других оппозиционных партий, а в основе этого был «правильный месседж, который соответствовал конфигурации кампании и настроениям своей целевой аудитории».

«Либерал-демократы эксплуатировали две вещи: тягу народа к простым решениям («отменить ЕГЭ», «запретить коллекторов») и личный образ Жириновского как провидца, который давно все предсказал. Последнее помогло Жириновскому решить важнейшую содержательную проблему кампании – позиционирование по отношению к властям. Получилось это только у ЕР («мы – партия Путина»), ПАРНАС («мы – против Путина») и ЛДПР («Путин делает то, что предлагает Жириновский»)»,– констатировал Галлямов.

В номинации «Лучшая кампания провластного кандидата на выборах в Государственную Думу в одномандатном округе» победителями признаны Алексей Балыбердин (Нижнетагильский одномандатный округ №171), который сумел обойти популярного в регионе политика, действующего депутата ГД от «Справедливой России» Александра Буркова. Еще одним лауреатом назван Дмитрий Морозов (Черемушкинский одномандатный округ №209), который одержал победу в одном из самых оппозиционных округов Москвы.

В номинации «Лучшая кампания оппозиционного кандидата в Государственную Думу в одномандатном округе» победителями стали представители КПРФ Алексей Куринный (Ульяновский округ №187) и Денис Парфенов (Москва, Медведковский округ №200). Последний победил фаворита гонки Олега Митволя («Российская экологическая партия «Зеленые») после снятия кандидата от «Единой России», отрыв составил 3,2%

«Лучшей губернаторской кампанией» эксперты признали кампанию Алексея Дюмина, избиравшегося на пост главы Тульской области. Как отметили политологи, основным вызовом на выборах для Дюмина стало не противодействие конкурентов, а необходимость в короткий срок обеспечить стандарт качества политического управления, обусловленный высокими ожиданиями региональных элит и жителями области. При этом он одержал убедительную победу (84,17% при явке 45,5%) в условиях нулевой известности на старте кампании и относительно короткой электоральной дистанции.

«Лучшей кампанией «партии власти» на выборах в Законодательное Собрание субъекта РФ» признана кампания «ЕР» в Кировской области, где «единороссы» оказались в сложной ситуации в связи с резким обвалом доверия к власти после ареста Никиты Белых, который тогда занимал пост главы региона. «ЕР» удалось удержать результат на уровне предыдущих выборов (36%) и увеличить числа депутатов-одномандатников до 26.

В номинации «Лучшая кампания оппозиционной партии на выборах в Законодательное Собрание субъекта РФ» победителем стала партия «Родина» за кампанию в Тамбовской области. Как отмечают эксперты, для Родины это был самый крупный и единственный региональный успех в 2016 году, в которой партии удалось преодолеть 5-процентный барьер, получив 8,82% голосов, при активном сопротивлении со стороны административных структур. При этом партийный список «Родины» вышел на третье место после «Единой России» и КПРФ, а основной соперник (ЛДПР) остался на четвертом месте.

«Антипремия. Провал года в РФ» досталась «Партии Роста», которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов, за провал самого потенциально выигрышного либерального проекта из-за непрофессиональной кампании.

«Антипремия. Зарубежный провал года» присуждена президентской кампании кандидата от Демократической партии на пост президента США Хиллари Клинтон. Как отмечают эксперты, ей дурную службу сослужили предрешенность победы на праймериз и чрезмерная уверенность в своей победе на выборах.

В номинации «Лучшая зарубежная референдумная кампания» победу одержала кампания Leave на референдуме по вопросу выхода Великобритании из ЕС. «Это была образцовая негативная кампания «одной темы» – миграции из стран ЕС, совмещенная с популярным форматом «антиэлитной» кампании и обладавшая высокой эмоциональностью. Были грамотно определены целевые группы (рабочие Севера Англии и пенсионеры) и использованы внутриэлитные расколы», – прокомментировали свой выбор эксперты.

«СМИ, наиболее эффективно повлиявшее на исход выборов» названо сетевое издание Breitbart за вклад в победу Трампа.

«Специальный приз за первую после возврата губернаторских выборов победу оппозиционного кандидата» достался губернатору Иркутской области Сергею Левченко, а приз «Сапожник в сапогах» (для политконсультантов, реализовавшихся в политике) присужден Сергею Толмачеву, который был избран по одномандатному округу в Заксобрание Красноярского края в конкурентной борьбе.

Как отмечают в Комитете по политическим технологиям РАСО, в ходе обработки данных был выявлено ряд трендов в запросах избирателя и современных политических технологиях, от использования которых напрямую зависел успешный исход кампании. В первую очередь, речь идет о запросах на «подлинность» кандидата и его близость к избирателям, личный, а не через Интернет, соцсети и СМИ, контакт с политиком. Вместе с тем, выявлена значимость готовности кандидата «идти до конца», даже если шансы кажутся незначительными, а также скорость реагирования штабов на изменяющуюся ситуацию и грамотную интерпретацию событий.

«Кризис проекта глобализации влечет за собой кризис управлявшей им элиты и рост протестных настроений и недовольства истеблишментом в целом. Голосование по любому вопросу (за кандидата или на референдуме) рискует превратиться в референдум по недоверию к истеблишменту. В связи с этим консолидация ресурсов и поддержки правящего класса одним из кандидатов становится не только ресурсом, но и источником рисков», – констатируют эксперты.

По их оценке, размывание традиционных идеологий создает запрос на повышенную гибкость и выход из рамок устойчивых политических ниш: те, кто это понимает и использует для экспансии в новые электоральные сегменты, выигрывают.

Москва, Анастасия Смирнова

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