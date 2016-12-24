NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.12.16

СМИ: Аэрофлот отменяет рейсы из-за технических неполадок Sukhoi Superjet 100

СМИ: Аэрофлот отменяет рейсы из-за технических неполадок Sukhoi Superjet 100

Крупнейшая российский авиаперевозкичк «Аэрофлот» столкнулась с проблемой: авиакомпания вынуждена отменить около 20 рейсов из московского аэропорта «Шереметьево». Причиной экстренных мер, по некоторым данным, стала необходимость проверки лайнеры марки Sukhoi Superjet 100 на предмет дефекта хвостовых стабилизаторов, пишет .

Согласно информации авиакомпании, в общей сложности отменен 21 внутрироссийский рейс, в том числе в такие города, как Архангельск, Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону, Сочи, Ставрополь, Сургут и Сыктывкар. На ряде этих направлений действительно используются российские самолеты Sukhoi Superjet 100 производства компании «Гражданские самолеты Сухого (ГСС)», передает агентство «».

«В настоящее время в целях обеспечения поддержания летной годности АО «ГСС» совместно с эксплуатантами проводит осмотр парка SSJ. Результаты осмотра будут проанализированы АО «ГСС» и Росавиацией. Эксплуатантам будут направлены дополнительные инструкции и рекомендации по предупреждению появления подобных дефектов при дальнейшей эксплуатации», – сообщили в пресс-службе компании.

В случае выявления заводских дефектов после разработки «корректирующих мероприятий» лайнеры, нуждающиеся в срочном ремонте, будут приведены в рабочее состояние за счет самого «Сухого», уточнили производственники. В свою очередь в «Аэрофлоте» отметили, что полеты самолетов марки Sukhoi Superjet 100 отменены «по техническим причинам».

Напомним, что ранее в пятницу Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о выявлении авиакомпанией «ИрАэро» дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов в стабилизаторах самолета SSJ. Ведомство уже разослало авиакомпаниям о необходимости разовой проверки всех летающих в настоящий момент гражданских авиалайнеров Сухого.

Между тем АО «Гражданские самолеты Сухого» поспешило успокоить пассажиров, пояснив, что хотя дефект «одной из деталей хвостовой части SSJ» действительно имеет место, к возникновению небезопасных ситуаций он привести не может. Однако проверить самолеты этой марки авиаторам все же придется.

Информация о дефекте хвостового оперения российских суперджетов поступила буквально на следующий день после того, как Европейское агентство авиационной безопасности версию лайнера с увеличенной дальностью полетов – SSJ-100 Long Range. Этот сертификат позволит «ГСС» продавать зарубежным заказчикам Sukhoi Superjet 100 c дальностью полетов до 4578 км.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.12.16

В Москве задымилась Останкинская телебашня. / Лужков о своей клинической смерти: полный бред. / Знал о метаноловой «Боярке», но ничего не предпринял: замглавы иркутского Роспотребнадзора стал фигурантом уголовного дела.

© 2016, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter