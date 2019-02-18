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Понедельник, 18 февраля 2019, 11:39 мск

Новости Транспорт

В Европе отказались от использования Sukhoi Superjet и вернули их в Россию

Ирландская авиакомпания CityJet приняла решение отказаться от эксплуатации самолетов российского производства Sukhoi Superjet 100. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний. Также стоит отметить, что на сайте перевозчика в разделе «Флот» исчезло упоминание о наличии российских лайнеров.

В компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и CityJet пока не прокомментировали эту информацию. Ранее президент ГСС Александр Рубцов рассказал, что вероятный отказ от SSJ100 может быть связан со сменой бизнес-модели ирландской авиакомпании.

Отметим, что CityJet была единственным европейским перевозчиком, использовавшим SSJ100. В 2016-2017 годах она получила в лизинг семь лайнеров. Sukhoi Superjet 100 – первый гражданский самолет, разработанный в России. Дальность полета базовой версии лайнера составляет 4,4 тыс. километров, вместимость – 98 пассажиров. Производство началось в 2011 году. Крупнейший эксплуатант SSJ-100 в России – «Аэрофлот», а за рубежом – мексиканская Interjet.

Дублин, Иван Гридин

Дублин. Другие новости 18.02.19

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