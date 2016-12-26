Можно выдохнуть: взрывное устройство на «трех вокзалах» не обнаружено

Сотрудники правоохранительных органов завершили обследование Ярославского, Казанского и Ленинградского вокзалов и прилегающей территории: взрывных устройств не обнаружено, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Напомним, ранее сообщилось, что с территории трех московских вокзалов были эвакуированы почти три тысячи человек после анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах.
Движение поездов в этом время не прерывалось.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 26.12.16
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В Москве эвакуированы почти три тысячи человек из-за угрозы взрыва на «трех вокзалах» ►
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