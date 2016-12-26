NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 26.12.16

В Москве эвакуированы почти три тысячи человек из-за угрозы взрыва на «трех вокзалах»

В Москве эвакуированы почти три тысячи человек из-за угрозы взрыва на «трех вокзалах»

Сегодня в Москве после анонимных звонков о взрывных устройствах на Казанском, Ярославском и Ленинградском вокзалах эвакуировано почти три тысячи человек, в том числе пассажиров и сотрудников железной дороги.

По данным источников в правоохранительных органах, с Казанского и Ленинградского вокзалов выведены почти по тысяче человек, с Ярославского – 750, передает РИА «Новости». На место ЧП направлены сотрудники полиции и кинологи для проверки зданий вокзального комплекса и прилегающей территории.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.12.16

В Москве обнаружен труп иракского дипломата. / СПИД побеждает: ФАС выявила массовое завышение цен на препараты от ВИЧ. / «Боярка» под запретом: Роспотребнадзор приостановил продажу спиртосодержащих жидкостей.

Ссылки по теме

© 2016, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter