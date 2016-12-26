В Москве эвакуированы почти три тысячи человек из-за угрозы взрыва на «трех вокзалах»

Публикации за 26.12.16

Сегодня в Москве после анонимных звонков о взрывных устройствах на Казанском, Ярославском и Ленинградском вокзалах эвакуировано почти три тысячи человек, в том числе пассажиров и сотрудников железной дороги.

По данным источников в правоохранительных органах, с Казанского и Ленинградского вокзалов выведены почти по тысяче человек, с Ярославского – 750, передает РИА «Новости». На место ЧП направлены сотрудники полиции и кинологи для проверки зданий вокзального комплекса и прилегающей территории.

Москва, Светлана Антонова

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