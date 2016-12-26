В Евразийском Союзе образовалась брешь? Президент Киргизии не подписал таможенный кодекс ЕАЭС

Публикации за 26.12.16

Сегодня президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался подписать таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и заявление по развитию торговли. Об этом сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

В понедельник, 26 декабря, в Санкт-Петербурге проходят саммиты Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Ожидалось, что на саммите ЕАЭС состоится одобрение общего для пяти стран (России Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) – участниц совета таможенного кодекса, и подписание этого документа, который было одобрен премьерами государств 16 ноября, передает РБК.

В итоге таможенный кодекс ЕАЭСи заявление о развитие торговли подписали президенты Казахстана, России и Армении. Глава Белоруссии Александр Лукашенко на саммит не приехал, а руководитель Киргизии отказался подписывать документы.

Ранее Атамбаев заявил, что негативные моменты «временами превалируют» в сотрудничестве стран ЕАЭС, что плохо сказывается на интеграции республики, напоминает «Прайм».

Gресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие белорусского президента на саммитах ЕАЭС и ОДКБ, заявил, что это не помешает обсуждению вопросов, связных с интеграцией. Песков отметил, что «все документы», которые планируется подписать, «были полностью согласованы в ходе коллегии с белорусскими партнерами». Подписанные документы, по его словам, будут «просто» направлены в Минск, чтобы Лукашенко «смог их там подписать».

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

Санкт-Петербург. Другие новости 26.12.16

Суд признал виновными фигурантов дела о выводе за рубеж 122 млрд рублей. / По делу «приморских партизан» предстоит новый суд: оправдательный приговор отменен. / Население России продолжает беднеть. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»