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Публикации за 26.12.16

Скандал не состоялся: президент Киргизии все-таки подписал таможенный кодекс ЕАЭС

Скандал не состоялся: президент Киргизии все-таки подписал таможенный кодекс ЕАЭС

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев все-таки оставил свою подпись под таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам саммита глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что Киргизия, которая в ходе церемонии подписания документов не поставила свою подпись под Таможенным кодексом, в итоге его утвердила, передает «Прайм».

«Президенты четырёх стран подписали все представленные документы, в том числе и Таможенный кодекс», – подчеркнул Саркисян и добавил, что документ существенно облегчает все таможенные процедуры внутри стран ЕАЭС.

«Киргизия подписала Таможенный кодекс. У нас со стороны Киргизии не подписано только заявление относительно того, как мы будем выстраивать внешнеэкономическую деятельность. Это связано с тем, что наши киргизские коллеги предлагают уточнить формулировку относительно снятия барьеров, изъятия ограничений на внутреннем рынке», – пояснил Саркисян.

Стоит отметить, что сегодня на саммит не прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, все документу будут отправлены ему в Минск для подписания.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

Санкт-Петербург. Другие новости 26.12.16

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