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Публикации за 29.12.16

Мёд в московском гипермаркете «Метро» оказался опасным

Мёд в московском гипермаркете «Метро» оказался опасным

В московском гипермаркете Metro Cash & Carry (ООО «Метро Кэш энд Керри») обнаружен опасный для здоровья мед, в котором была выявлена концентрация метаболитов нитрофуранов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила сегодня пресс-служба Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«По результатам лабораторных исследований продукции – мёд натуральный цветочный алтайский «Fine life», производства ООО «Медовый дом» (д. Мойка Батецкого района, Новгородской области), установлено несоответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (наличие метаболитов нитрофуранов)», – говорится в сообщении.

Специалисты ведомства отмечают, что метаболиты нитрофуранов нарушают водно-солевой баланс организма, понижают уровень белка в плазме, вызывают анемию, подавляют активность ферментов. Они сохраняются в продуктах даже после термической обработки.

«Опасный мёд в основном собран пчелами в Ставропольском крае, Саратовской области, Самарской области, Ростовской области и в других регионах страны, где мед собирается с посевных культур: гречихи, подсолнуха, рапса», – уточнили в Россельхознадзоре.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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