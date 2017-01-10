СКР начал проверку обстоятельств сегодняшнего ЧП в московском метро

Публикации за 10.01.17

Стали известны новые подробности сегодняшнего ЧП на Сокольнической линии московского метро, где из-за инцидента с пассажиром прерывалось движение поездов. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, покалеченный мужчина был обнаружен машинистом на перегоне между станциями «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

По данным ведомства, у 31-летнего мужчины были множественные переломы. Пострадавший был доставлен в больницу, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщал «Новый День», сбой в движении поездов на «красной» ветке в метро произошел в утренний час пик – 8:10. Уже к 8:16 движение поездов было восстановлено.

В настоящий момент СКР организовал доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.01.17

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