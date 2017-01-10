NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.01.17

СКР начал проверку обстоятельств сегодняшнего ЧП в московском метро

СКР начал проверку обстоятельств сегодняшнего ЧП в московском метро

Стали известны новые подробности сегодняшнего ЧП на Сокольнической линии московского метро, где из-за инцидента с пассажиром прерывалось движение поездов. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, покалеченный мужчина был обнаружен машинистом на перегоне между станциями «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

По данным ведомства, у 31-летнего мужчины были множественные переломы. Пострадавший был доставлен в больницу, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщал «Новый День», сбой в движении поездов на «красной» ветке в метро произошел в утренний час пик – 8:10. Уже к 8:16 движение поездов было восстановлено.

В настоящий момент СКР организовал доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.01.17

Профессор НИУ ВШЭ: смешно говорить, что у нас в сельском хозяйстве все хорошо. / Аналитики рекомендуют бронировать билеты в Европу за 3 месяца: экономия составит до 50%. / Ученые: инопланетные сигналы подходят для разгона кораблей пришельцев.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter