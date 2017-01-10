На «красной» ветке московского метро произошел сбой: на рельсы упал пассажир

Публикации за 10.01.17

Сегодня утром на Сокольнической линии московского метро произошел сбой в движении поездов. После падения пассажира на рельсы было приостановлено сообщение между станциями «Сокольники» и «Бульвар Рокоссовского».

Как сообщила пресс-служба столичной подземки, инцидент произошел в утренний час пик – в 8:10 мск. В считанные минуты последствия ЧП были устранены и уже в 8:16 движение поездов было восстановлено.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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