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Публикации за 13.01.17

Медведев – журналистам: Жизнь – штука сложная, денег, как известно, нет

Медведев – журналистам: Жизнь – штука сложная, денег, как известно, нет

Сегодня глава российского правительства Дмитрий Медведев произнес очередную сакраментальную фразу про «денег нет». «Жизнь – штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», – сказал премьер на церемонии награждения премиями правительства РФ 2016 года в области СМИ.

При этом Медведев добавил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые сегодня, «слава Богу, для страны и для людей, наконец, завершаются», передает РИА «Новости».

Напомним, в мае прошлого года во время визита председателя правительства РФ в Крым местные жители пожаловались ему на низкие пенсии, несопоставимые с ценами: «Пенсия – невозможно прожить. Цены бешеные, сил уже нет… Вы же обещали, что индексация будет, где она – это индексация?!»

Медведев ответил, что индексации нет нигде – на 2016 год подобное решение не принималось. «Денег нет сейчас, найдем деньги – сделаем индексацию, – заявил премьер. – Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

Фраза Медведева «Денег нет, но вы держитесь!» превратилась в широко цитируемый Интернет-мем.

Медведев о деньгах, которых нет

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.01.17

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