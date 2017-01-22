Медведев нашел деньги / …и призвал расстаться с «иллюзиями»

Публикации за 22.01.17

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, ранее неоднократно заявлявший, что в стране денег нет, сегодня опроверг свои же слова. Выступая на съезде «Единой России», лидером которой он является, премьер заверил, что в новом бюджете РФ средства заложены не только на выполнение соцобязательств, но создана база для устойчивого среднесрочного и долгосрочного экономического роста.

«Новый бюджет – это сбалансированный документ, в котором есть деньги не только на выполнение наших социальных обязательств, но и на создание базы для устойчивого экономического роста в средней и долгосрочной перспективе», – сказал Медведев, слова которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, бюджет соответствует текущей экономической ситуации и сейчас первоочередная задача – создать экономику благосостояния и роста и защитить ее от резких колебаний. «Надо защитить экономику от резких колебаний, обеспечить предсказуемость правил игры и базовых экономических показателей для бизнеса», – подчеркнул премьер.

Он также заявил, что благодаря предпринятым мерам, инфляция в прошлом году была доведена до рекордного низкого показателя – 5,4%. «И в ближайшее время мы намерены снизить ее до 4% в год», – заверил премьер.

Он также призвал не ориентироваться на результаты выборов в других странах, и расстаться с иллюзиями, что антироссийские санкции будут отменены.

«Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы», – подчеркнул Медведев.

Премьер считает, что не стоит надеяться «на приход новых руководителей иностранных государств. По его словам, в этой связи российские аграрии, для которых сложились удачные условия, должны активно использовать эту ситуацию. «Мы поддержим их в этом, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами», – сказал глава правительства.

Медведев напомнил, что поддержка агропромышленного комплекса в бюджете 2017 года сохранена на уровне прошлого года. «Мы максимально учли запросы наших аграриев с учетом реальных бюджетных возможностей», – заверил премьер.

Стот отметить, что сегодня премьер вновь был переизбран на пост председателя «Единой России». Голосование было открытым и безальтернативным.

Москва, Анастасия Смирнова

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