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Публикации за 17.01.17

Американские дипломаты-мужчины переодеваются в женщин / Лавров раскрыл новые особенности внешней политики США

Американские дипломаты-мужчины переодеваются в женщин Лавров раскрыл новые особенности внешней политики США

Москва пресекла насколько попыток американских спецслужб подкупить сотрудников российского МИДа, а также установила участие загримированных дипломатов в США в антиправительственных митингах в России. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров. Вместе с тем он выразил надежду, с новой администрацией США удастся наладить конструктивный диалог, а давление на российских дипломатов прекратится.

Говоря о провокациях, Лавров сообщил, что одному из российских дипломатов зарубежные спецслужбы подкинули в машину $10 тысяч и предложение о сотрудничестве. «Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и сейчас работают на благо российского государства, если кто интересуется», – отметил глава МИДа, слова которого цитирует РИА «Новости».

В другой раз, по словам Лаврова, переодетый дипломат в парике, с накладными бровями пытался проникнуть в здание посольства США и, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности, ударил его.

В числе других подобных случаев Лавров привел и такой, когда американский дипломат-мужчина – переодевался в женщину. «Все это фиксировалось», – подчеркнул он.

«Я уже не говорю о том, что помимо шпионажа дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах нашей оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде. Делайте выводы сами», – сказал Лавров.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.01.17

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