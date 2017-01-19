13 «друзей» Мавроди: в Москве вынесен приговор членам ОПГ, которые снова обманули вкладчиков «МММ»

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Останкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении 13 участников организованной преступной группы (ОПГ), которые обокрали обманутых вкладчиков финансовой пирамиды «МММ» более чем на 10 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам дела, преступники звонили по телефону гражданам и под различными предлогами возврата средств, вложенных в «финансовую пирамиду «МММ», уговаривали их снова перечислить деньги. С марта по апрель 2015 года от таких мошеннических действий пострадали 30 человек.

По данным ведомства, в состав ОПГ входило 13 человек в возрасте от 25 до 57 лет: Асхарбек и Константин Цебоевы, Георгий Чибиров, Максим Бульчев, Раиса Габдуллина, Александр и Ефим Сергуновы, Регина Штрилова, Минажат Чавтарова, Аяна Долгар, Цисана Гаглоева, Богдан Михайлов и Азамат Умалатов. Суд признал их виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размере»). В зависимости от роли и степени виновности они приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 7,5 лет в исправительных колониях общего режима.

Москва, Мария Вяткина

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