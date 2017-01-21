Путин поздравит Трампа с вступлением в должность в ближайшие дни

Публикации за 21.01.17

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время поздравит по телефону лидера США Дональда Трампа со вступлением в должность президента США. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни президент Путин позвонит президенту Трампу и поздравит его со вступлением в должность», – сказал Песков в интервью программе «Вести в субботу» и отметил, что «это протокольная необходимость».

Представитель Кремля также отметил, что пока нет договоренности о встрече Путина и Трампа.

При этом он призвал не предаваться иллюзиям в отношении перспектив российско-американских отношений, подчеркнув, что у двух самых больших стран в мире всегда будут разногласия и столкновения интересов.

«Наверное, большая ошибка предаваться каким-то иллюзиям в отношении будущих наших отношений в том плане, что будущее наших двусторонних отношений будет свободно от противоречий и разногласий. Такого быть не может», – сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента, «мы действительно две самые большие страны в мире, и существовать без трений, столкновений интересов мы не можем».

Москва, Анастасия Смирнова

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