«Трампсит» запустил механизм новой мировой войны

Публикации за 23.01.17

«Игра» в национальную идентичность в крупнейших странах мира угрожает повторением сценария Первой мировой войны. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал сегодня профессор Государственного французского университета Пантеон-Ассас Арно Мерсье, выступая на пресс-конференции в Москве. По его оценке, приход к власти в США Дональда Трампа делает такой вариант развития событий еще более вероятным.

«Я понимаю, почему Владимир Путин приветствовал избрание Дональда Трампа президентом. Но тут существует определенный парадокс в дипломатических отношениях. Если весьма националистический лидер приходит к власти, а Дональд Трамп говорит «Америка – впереди» – это может быть не очень хорошая новость для страны, которая с ней сотрудничает», – считает Мерсье.

По его мнению, совершенно очевидно, что новый президент США планирует превыше всего ставить интересы своей страны. «Это определенная решительная позиция», – добавил он.

«Но парадоксально то, что можно себе представить, что люди, которые отстаивают национальную идентичность, национальные интересы, друг друга понимают. Распознают некую форму последовательности друг в друге. Но говорить, что если мы националисты, мы лучше друг друга понимаем – неправильно», – считает французский профессор.

С его точки зрения, в конечном итоге такая политика может «скатиться» в сторону межнационального конфликта. При этом тенденции к такому развитию событий, как считает Мерсье, уже обозначены – приход к власти националиста Трампа, Brexit, отход от идей глобализации, появление в Европе все больших сторонников дезинтеграции ЕС.

Франсуа Фийона и Марин Ле Пен, главных кандидатов на пост президента Франции в 2017 году, как отметил профессор, также можно назвать националистами.

«Мы видим, что эта игра национальных идентичностей может перерасти в войну, подобную Первой мировой войне. Я надеюсь, что не придется лет через 10 воевать с Россией, это было бы бессмысленно», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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