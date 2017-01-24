Россия пережила около 70 млн хакерских атак за год

Публикации за 24.01.17

В 2016 году на российские объекты было произведено около 70 млн кибератак. Об этом сообщил сегодня заместитель начальника Центра ФСБ России Николай Мурашов, выступая на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

«Была озвучена цифра в 70 миллионов компьютерных атак в течение года на соответствующие объекты РФ. В настоящее момент с точки зрения развития средств защиты информации РФ обладает достаточным потенциалом», – цитирует Мурашова РИА «Новости». По его словам, большинство кибератак было произведено из-за рубежа.

Напомним, во время и после окончания президентской кампании в США американские спецслужбы и политические деятели неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках, целью которых якобы являлось влияние на исход выборов. Недавно был опубликован доклад спецслужб США, в котором говорилось, что распоряжения о кибератаках якобы отдавал президент РФ и «Москва явно отдавала предпочтение Дональду Трампу в борьбе за пост президента США» и намеренно «очерняла Хиллари Клинтон».

Российская сторона эти обвинения неоднократно отвергала. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что сайт главы российского государства подвергается атакам хакеров сотни и иногда тысячи раз в день. При этом часть кибератак идет со стороны США, а также с территории Китая, Индии и европейских стран.

Москва, Мария Вяткина

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