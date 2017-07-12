Госдума узаконила 10 лет тюрьмы для хакеров

Депутаты Государственной думы приняли в третьем окончательном чтении законопроект о защите государственных органов от кибератак. Теперь за создание вредоносных программ для атаки на объекты «критической информационной инфраструктуры» (КИИ) предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Госдумы.

В документе отмечается, что под объектами КИИ понимаются государственные учреждения, банки, оборонная, химическая и металлургическая промышленность, предприятия здравоохранения, науки, транспорта и так далее. ККИ войдут в Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и будут внесены в специальный реестр. Защита объектов возложена на «федеральный орган исполнительной власти», поэтому предприятия, входящие в систему, будут обязаны обеспечить доступ сотрудников спецслужб, если потребуется, и сообщать о кибератаках.

Определить, какой именно федеральный орган будет обеспечивать безопасность критической информационной инфраструктуры, должна определить ФСБ совместно с Федеральной службой технического и экспортного контроля. После чего принятое решение должен утвердить президент. Также Госдума одобрила поправки в статью Уголовного кодекса о «Неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ».

Согласно поправкам, за создание вредоносных программ для атаки на КИИ злоумышленнику будет грозить штраф до 1 млн рублей, принудительные работы или до 5 лет лишения свободы. За неправомерный доступ к охраняемой информации – штраф до 2 млн рублей и лишение свободы до 6 лет. За нарушение правил эксплуатации средств хранения информации в КИИ – лишение свободы до 6 лет, а за кибератаку с тяжкими последствиями – от 5 до 10 лет тюремного срока.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.07.17

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