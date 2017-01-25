Памфилова анонсировала отставку главы избиркома подмосковного Королёва

Публикации за 25.01.17

Сегодня глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступила с инициативой отставки председателя избиркома подмосковного Королёва Жанны Прокофьевой в связи с нарушениями на прошлогодних выборах.

«Предлагаю избирательной комиссии Московской области провести проверку территориальной комиссии Королёва по организации выборов. А также рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания председателя комиссии города Королев в своей должности», – сказала Памфилова на заседании ЦИК, передает «Интерфакс».

Глава ЦИК подчеркнула, что по ситуации в Королёве «очень большие вопросы», которые стали хроническими. «Это было в предыдущие годы, это есть сейчас. Вопиющие нарушения», – подчеркнула Памфилова.

Она напомнила, что в 2016 году во время выборов депутатов Госдумы с участков Королева были незаконно удалены наблюдатели. А суд, вместо того, чтобы дать оценку действиям правоохранительных органов, еще и осудил наблюдателей.

Уже известно, что избирательная комиссия Московской области для рассмотрения вопроса о возможной отставке председателя территориальной избирательной комиссии города Королёва создаст специальную рабочую группу. Как сообщила «Интерфаксу» председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова, решение может быть принято уже сегодня.

Как сообщал «Новый День», ранее по настоянию главы ЦИК в отставку ушел председатель избиркома подмосковных Мытищ, где, по данным прессы, на прошлогодних выборах были зафиксированы массовые подтасовки, в результате чего «Единая Россия» дополнительно получила почти 2000 голосов. Нарушения были обнаружены на 68 участках из 96. Проверка по этому поводу еще не завершена.

Москва, Анастасия Смирнова

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