Назарбаев отказался от части президентских полномочий / В Казахстане готовится масштабная конституционная реформа

Публикации за 25.01.17

Сегодня бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев анонсировал масштабную конституционную реформу в стране, после которой он лишится части полномочий в пользу правительства и парламента республики. По его словам, сильная президентская вертикаль его стране уже не нужна.

«Предстоящая реформа опирается на логику нашего развития и логику современного развития в целом. Основная суть – президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству. Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей становления государства. Она себя в то время оправдала. Все наши достижения были реализованы именно при этой систем. Мы построили новое государство, новую экономику, новое общество», – заявил Назарбаев.

По его словам, суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом.

«Для президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны. При этом роль правительства и парламента значительно усилится», – сообщил казахский лидер.

Он отметил, что реформа предполагает два ключевых направления. «Во-первых, следует передать значительную часть установленных законом полномочий президента по регулированию социально-экономических процессов правительству и другим исполнительным органам. За данную сферу в полном объеме должны отвечать правительство, министерства и акиматы», – подчеркнул Назарбаев.

По его словам, делегирование полномочий можно обеспечить за счет изменения соответствующих законов. Около 40 полномочий, которые можно передать или в правительство, или в парламент. «Эти поправки правительство в приоритетном порядке внесет в парламент для принятия до конца текущей сессии», – уточнил президент Казахстана.

Во-вторых, добавил он, более сложная задача состоит в том, чтобы сбалансировать отношения между ветвями власти на конституционном уровне.

«Важно усилить роль парламента в формировании правительства, повысить ответственность кабинета министров перед депутатским корпусом. Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства. Исходя из этого, будет закономерным, если правительство станет слагать полномочия перед вновь избранным Мажилисом, а не президентом, как это было раньше. Следует упростить порядок выражения недоверия членам правительства со стороны палат парламента», – сказал Назарбаев.

По его оценке, это усилит контроль законодательной ветви власти за исполнительной.

В то же время, как отметил казахский лидер, целесообразно передать правительству утверждение государственных программ, за которые оно будет нести всю полноту ответственности. «Правительству можно передать право самому образовывать и упразднять центральные исполнительные органы, не входящие в его состав. Президент может отказаться от права отменять либо приостанавливать действие актов правительства и премьер-министра. Все это повысит ответственность исполнительных госорганов и их руководителей, наделит необходимыми полномочиями», – заявил Назарбаев.

Он также добавил, что готов на посту президента отказаться от возможности принятия президентских указов, имеющих силу закона – это уже утратило свою актуальность.

«Да, это более сложная система управления, но и общество стало более сложным. Я сознательно иду на делегирование значительной части полномочий, которыми обладает президент. И делаю это с одной единственной целью – построить более эффективную, устойчивую, современную систему управления страной», – заявил Назарбаев.

Астана, Служба информации РИА «Новый День»

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