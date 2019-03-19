30 лет у власти: бессменный глава Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Бессменный президент Казахстана 78-летний Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста главы государства. Об этом он заявил в телеобращении к народу Казахстана. «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», – сказал Назарбаев. Обязанности главы государства до выборов президента будет исполнять спикер сената республиканского парламента Касым-Жомар Токаев.

Назарбаев отметил, что в этом году исполнится 30 лет, как он занимает «самый высокий пост». «Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», – сказал он.

«Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны, – поблагодарил Назарбаев жителей страны за поддержку (цитата по изданию zakon.kz). – Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам я стал президентом»

«По закону в случае прекращения полномочий президента его обязанности исполняет спикер сената. Потом будут выборы президента», – добавил он.

Назарбаев после отставки продолжит руководить Советом Безопасности Казахстана. Этот пост он сможет занимать пожизненно: соответствующий закон был принят парламентом в мае прошлого года. Также Назарбаев останется во главе партии «Нур Отан». «Я буду продолжать главой Совбеза и партии «Нур Отан», – сказал он.

Назарбаев возглавлял Казахстан с 24 апреля 1990 года. В апреле 2015 года он был переизбран на пятый срок, получив почти 98% голосов. Нынешний срок президентских полномочий Назарбаева истекает в 2020 году. Стоит отметить, что в 2007 году парламент Казахстана наделил Назарбаева как первого президента правом баллотироваться на высший пост в государстве неограниченное число раз.

Астана, служба информации РИА «Новый День»

Астана. Другие новости 19.03.19

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