Парламентарии Казахстана хотят причислить Назарбаева к «незыблемым ценностям»

Публикации за 03.03.17

Депутаты казахстанского парламента (мажлиса) в очередной раз предложили закрепить в конституции особую роль первого президента страны Нурсултана Назарбаева в становлении независимого государства и создании его столицы – Астаны.

«Считаю необходимым, отразить в главном законе страны неоценимую роль Елбасы (лидер нации – прим. ред.), его исключительную значимость и предлагаю внести в число изложенных в пункте 2 статьи 91 Конституции незыблемых ценностей нашей страны не только государственную независимость, но и статус, принципы и преобразования основателя и лидера независимого Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева», – сказала депутат мажилиса Бакытгуль Хаменова. Как отмечает «Интерфакс», данное заявление он озвучил на совместном заседании обеих палат парламента посвященном рассмотрению пакета поправок в Конституцию сегодня, 3 марта, в Астане.

Слуга народа напомнила, что в декабре прошлого года депутаты предложили закрепить в Конституции страны выдающийся вклад Назарбаева в строительство Казахстана, а также отразить его имя в наименовании столицы и других важных объектов страны. Тогда глава государства не стал поддерживать эту идею.

Хаменову поддержал ее коллега по работе в парламенте Дархан Калетаев. «Отражение имени исторической личности в наименовании городов и важных объектов имеет широкую практику и в США, и в Западной Европе. В 2008 году мною было озвучено предложение о придании международному аэропорту Астаны имени первого президента Казахстана – лидера нации Нурсултана Назарбаева. Данная инициатива широко обсуждалась в обществе и получила, на мой взгляд, значительную поддержку. В этой связи предложение наших коллег по отображению имени первого президента в наименовании столицы и объектов страны представляется своевременным и актуальным», – приводит РИА «Новости слова Калетаева.

Астана, Иван Гридин

Астана. Другие новости 03.03.17

«Конец интернета» в США устроил нажавший не ту кнопку инженер. / В Киргизии «нашёлся» потерянный 7 лет назад пулемёт.. / Британский эксперт: Лондон «перегнул палку» с Россией и Крымом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»