Информационная блокада: Казахстан запретил вещание десятков российских телеканалов

Казахстан запретил целому ряду российских телеканалов ретрансляцию на своей территории. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства информации и коммуникаций республики.

В ведомстве пояснили, что решение было принято в соответствии с поправками в закон «О телерадиовещании». Согласно документу, все иностранные теле-, радиоканалы обязаны в течение 6 месяцев зарегистрировать на территории Казахстана юридическое лицо или провести учетную регистрацию своего филиала (представительства). Закон вступил в силу 9 января 2018 года.

Отмечается, что на сегодняшний день на учет поставлено 307 иностранных теле- и радиоканалов, из которых 219 – открыли свои представительства, 88 – не открыли. Таким образом, на эти каналы, по большей части, российские, наложен запрет.

Среди каналов, которым теперь запрещена работа в Казахстане, оказались НТВ-ПЛЮС 3D, Спас, RU.TV, Дождь, Russia Today TV, Русское экстремальное телевидение, Чеченский государственный телерадиоканал «Грозный», THT-Comedy.

Кроме этого приостановлена работа и других иностранных каналов, к примеру, Bloomberg Television, Universal Channel, France 24.

В министерстве обратили внимание, что организации, «заинтересованные в продолжении ретрансляции и работы в Казахстане, должны будут открыть представительства и повторно пройти процедуру постановки на учет».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», Казахстан уже давно занимает «двойственную позицию» по отношению к России. По оценкам экспертов, лидер республики Нурсултан Назарбаев ищет поддержку за пределами евразийского пространства и «заигрывает» с США и ЕС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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