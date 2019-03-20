Переименовать столицу в Нурсултан и поставить памятник Назарбаеву: новый глава Казахстана принес присягу

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии вступления в должность утром в среду, 20 марта, объявил о нескольких своих инициативах, отдающих должное предшественнику. В частности, он предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан, воздвигнуть в Астане памятник Назарбаеву, а также назвать центральные улицы всех областных центров Казахстана в честь первого президента.

Токаев также сообщил, что портреты с изображением Назарбаева останутся «в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов государственных служащих, зданий, учебных заведений».

Кроме того, новый президент присвоил Назарбаеву звания «Халык кахарманы» («Народный герой») и Енбек Ери («Герой труда»).

Токаев также заявил, что Назарбаев остается пожизненным «отцом народа». «За Елбасы сохраняется вся служебная инфраструктура. Законом Нурсултан Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы – отцом народа», – отметил новый президент страны.

Токаев при этом напомнил, что Нурсултан Назарбаев остается председателем Совбеза, председателем правящей партии «Нур Отан», членом Конституционного совета, а потому его авторитетное мнение будет иметь приоритетное значение при разработке и принятии стратегический решений.

Ранее сегодня Токаев принес присягу в качестве президента Казахстана на совместном заседании палат парламента Казахстана. Глава ЦИК республики Берик Имашев вручил новому главе государства удостоверение президента, орден и штандарт.

Как сообщал «Новый День», накануне Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан с 1990 года, в телеобращении к нации объявил о досрочном уходе в отставку. Позже он подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта. Его полномочия перешли к экс-спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Он будет руководить страной до истечения срока полномочий предшественника в 2020 году.

Астана, служба информации РИА «Новый День»

Астана. Другие новости 20.03.19

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