Глава Казахстана утвердил новый алфавит на латинице

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, который утверждает новую версию казахского алфавита на основе латинской графики. Планируется, что республика полностью перейдет на латиницу к 2025 году.

Указ о переводе казахского языка на латинскую графику был подписан прошлой осенью. Ранее был разработан алфавит, содержащий 32 буквы. Однако в нем использовалось огромное количество апострофов. По мнению экспертов, для рядовых граждан это могло стать препятствием к нормальному чтению и письму.

Алфавит переделали, в нем также 32 знака, присутствуют новые диакритические знаки и диграфы (sh, ch), но нет апострофов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Впервые президент Казахстана заявил о необходимости перехода казахского языка на латиницу в конце 2012 года. Он отмечал, что эта мера будет способствовать не только развитию казахского языка, но и «превратит его в язык современной информации». Президент при этом подчеркивал, что никто не должен быть ущемлен по языковому или этническому признаку.

Ожидается, что полный переход на латиницу завершится к 2025 году. До этого момента на новый государственный язык на основе латинской графики переведут паспорта и другие удостоверения личности, а также делопроизводства муниципалитетов, СМИ и государственных печатных изданий.

Стоит отметить, что в 90-х годах от использования кириллицы официально отказались Молдавия, Туркмения, Азербайджан и Узбекистан.

Астана, Служба информации РИА «Новый День»

Астана. Другие новости 20.02.18

В Пионерском загорелась типография. / Невидимая рука Путина, Гондурас и блокчейн: на ТВ стартовали предвыборные дебаты. / Кто бежит, кто доживает: крымские муниципалитеты игнорируют проблемы общежитий. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»