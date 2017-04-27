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Публикации за 27.04.17

«Русский всегда останется с нами» / Назарбаев обещает не забыть русский язык после перевода Казахстана на латиницу
Фото: официальный сайт президента Казахстана

«Русский всегда останется с нами» Назарбаев обещает не забыть русский язык после перевода Казахстана на латиницу

В Казахстане не будет забыт русский язык после перехода казахского алфавита с кириллицы на латиницу, заверил президент республики Нурсултан Назарбаев.

«Я слышу разные опасения. Но мы не отойдем от кириллицы, – пообещал казахстанский лидер, чьи слова приводит пресс-служба посольства республики в Москве. – Мы не забудем русскую культуру и русский язык».

«Через русский язык мы изучали мировую культуру, и он всегда с нами останется, – подчеркнул Назарбаев. – Наш сосед всегда рядом, и мы всегда будем сотрудничать».

Ранее сегодня Назарбаев призвал активно изучать английский язык и напомнил об актуальности внедрения трехъязычия в республике для «повышения конкурентоспособности». «Необходимо активно изучать английский язык, который будет применяться во многих сферах деловой деятельности, – заявил он. – Это веление времени, не зависящего от нас».

В середине апреля Нурсултан Назарбаев поручил правительству начать подготовку к переходу на латиницу. Стандарт казахского алфавита на основе латинских букв, по задумке главы республики, должен быть разработан до конца 2017 года. Со следующего года начнется разработка новых школьных учебников и подготовка специалистов по обучению новому алфавиту.

Назарбаев добавил, что полностью отказаться от кириллицы Казахстан должен к 2025 году. По его словам, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык.

Впервые презилдент Казахстана заявил о необходимости перехода казахского языка на латиницу в конце 2012 года. Он отмечал, что эта мера будет способствовать не только развитию казахского языка, но и «превратит его в язык современной информации». Президент при этом подчеркивал, что никто не должен быть ущемлен по языковому или этническому признаку.

В Казахстане в настоящее время используется казахский алфавит на кириллице. На латинице пишут представители казахских диаспор в Турции и ряде западных стран. Также существует казахский арабский алфавит, которым пользуются преимущественно казахские общины в КНР и в нескольких других странах.

Астана, Светлана Петрова

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