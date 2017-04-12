Прощай, кириллица: Назарбаев велел перевести Казахстан на латиницу

Публикации за 12.04.17

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству начать подготовку к переходу казахского алфавита с кириллицы на латиницу. Об этом говорится в статье Назарбаева в газете «Егемен Казахстан» («Независимый Казахстан»). Стандарт казахского алфавита на основе латинских букв, по задумке главы республики, должен быть разработан до конца 2017 года. Со следующего года начнется разработка новых школьных учебников и подготовка специалистов по обучению новому алфавиту.

«Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу. До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице. С 2018 года надо готовить специалистов для обучения и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести все организационные и методические работы», – цитирует статью Назарбаева «Интерфакс». При этом президент Казахстана заверил, что в первое время кириллица будет использоваться наряду с латиницей.

Назарбаев добавил, что полностью отказаться от кириллицы Казахстан должен к 2025 году. По его словам, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык.

«Есть глубокая логика перехода на латинскую письменность. Это связано с современными технологиями, средой и коммуникациями, также с особенностями процессов в обучении и науке 21-го века», – пишет Назарбаев. По его словам, дети со школьной скамьи изучают английский язык и учат латиницу, поэтому для молодежи проблем возникнуть не должно.

Назарбаев полагает, что переход Казахстана на кириллицу в 1940 году носил политический характер. «Латинский алфавит использовали с 1929 по 1940 годы. В 1940 году 13 ноября был принят закон о переводе казахского языка с латинского алфавита на алфавит на основе русской графики. Таким образом, изменение казахского алфавита на тот или иной алфавит носило за собой политический смысл», – говорится в статье.

Впервые Назарбаев заявил о необходимости перехода казахского языка на латиницу в конце 2012 года. Он отмечал, что эта мера будет способствовать не только развитию казахского языка, но и «превратит его в язык современной информации», напоминает «Лента.ру». Президент при этом подчеркивал, что никто не должен быть ущемлен по языковому или этническому признаку.

В Казахстане в настоящее время используется казахский алфавит на кириллице. На латинице пишут представители казахских диаспор в Турции и ряде западных стран. Также существует казахский арабский алфавит, которым пользуются преимущественно казахские общины в КНР и ряде других стран.

Астана, Светлана Петрова

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