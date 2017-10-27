Казахстан прощается с кириллицей: Назарбаев велел перевести казахский алфавит на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу, сообщается на сайте главы государства.

Своим указом Назарбаев утвердил новый алфавит казахского языка, состоящий из 32 букв и основанный на латинской графике. Также он поручил правительству страны создать национальную комиссию по вопросам перевода алфавита. Переход на латиницу будет осуществляться поэтапно, до 2025 года.

Как сообщал «Новый День», в середине апреля Нурсултан Назарбаев поручил правительству начать подготовку к переходу на латиницу. По его словам, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык. При этом президент Казахстана заявил, что переход на латиницу не приведет к полному отказу от русского языка и кириллицы. Назарбаев заверил, что русскоговорящие граждане Казахстана и СМИ, издающиеся на русском языке, смогут продолжить пользоваться кириллицей. «Через русский язык мы изучали мировую культуру, и он всегда с нами останется, – подчеркнул казахстанский лидер. – Наш сосед всегда рядом, и мы всегда будем сотрудничать».

До конца 2017 года в Казахстане должен быть разработан стандарт казахского алфавита на основе латинских букв. С 2018 года начнется разработка новых школьных учебников и подготовка специалистов по обучению новому алфавиту.

Впервые президент Казахстана заявил о необходимости перехода казахского языка на латиницу в конце 2012 года. Он отмечал, что эта мера будет способствовать не только развитию казахского языка, но и «превратит его в язык современной информации». Президент при этом подчеркивал, что никто не должен быть ущемлен по языковому или этническому признаку.

В Казахстане в настоящее время используется казахский алфавит на кириллице. На латинице пишут представители казахских диаспор в Турции и ряде западных стран. Также существует казахский арабский алфавит, которым пользуются преимущественно казахские общины в КНР и в нескольких других странах.

Стоит отметить, что в 90-х годах от использования кириллицы официально отказались Молдавия, Туркмения, Азербайджан и Узбекистан.

Астана, служба информации РИА «Новый День»

Астана. Другие новости 27.10.17

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