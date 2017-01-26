В первом полугодии российские компании отдадут за рубеж почти $30 млрд долгов

Публикации за 26.01.17

Фактические платежи по внешнему долгу российских корпораций могут составить в первом полугодии 2017 года почти 30 млрд рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сегодня Банк России. Согласно расчетам регулятора, в первом квартале выплаты могут составить до $15,2 млрд и $13,8 млрд – во втором.

В ЦБ отметили, что оценка фактических платежей по внешнему долгу отличается от данных макроэкономической статистики на сумму внутригрупповых платежей, которые, как правило, имеют высокую вероятность пролонгации и рефинансирования.

Согласно статистике, сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составит $20,2 млрд в первом квартале и $17,2 млрд –во втором.

Существенный объем платежей в первом квартале 2017 года (в том числе $12,8 млрд в марте) сформирован за счет обязательств 30 российских компаний из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке. Из этой суммы около $4,4 млрд составляют внутригрупповые платежи, а $3,8 млрд – плановые погашения еврооблигаций ряда крупных компаний, обладающих достаточным запасом валютной ликвидности.

Банк России провел опрос крупнейших компаний, который показал, что доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков в первом полугодии 2017 года составляет: 24% – в январе, 14% – в феврале, 38% – в марте, 32% – в апреле, 28% – в мае и 42% – в июне.

Как сообщал ранее «Новый День», внешний долг России по итогам 2016 года, по предварительной оценке Центробанка РФ, вырос на $0,2 млрд и на 1 января 2017 года достиг уровня в $518,7 млрд, несмотря на значительные выплаты западным кредиторам в последние 12 месяцев.

Увеличение задолженности произошло за счет корпоративного и государственного сектора. Внешние обязательства органов госуправления за счет новых размещений и покупки нерезидентами суверенных инструментов на вторичном рынке, выросли на $6,9 млрд. Однако их удельный вес в структуре внешнего долга страны за год увеличился лишь с 5,9 до 7,2%.

Корпоративный сектор сохранил лидирующие позиции в объеме внешнего долга (67,7% по состоянию на 1 января 2017 года), их внешняя задолженность за год выросла на $5,9 млрд.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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