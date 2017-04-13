Кризиса «нет»: внешний долг России опять пошел в рост

Публикации за 13.04.17

Россия по-прежнему не может выбраться из западной долговой ямы, накопившейся в досанкционный период из-за низких процентных ставок за рубежом и высоких – внутри страны. Более того внешняя задолженность вновь возобновила рост: на 1 апреля, по оценке Банка России, сумма увеличилась по сравнению с началом года на $16,2 млрд (3,1%) и составила $529,7 млрд.

Наибольший вклад внес корпоративный сектор, который нарастил долг почти на $8 млрд до $350,7 млрд. Долг банков увеличился за три месяца на $2,6 млрд до $129,389 млрд. Задолженность Банка России выросла на $2,2 млрд до $14,5 млрд. В то же время внешний долг органов госуправления повысился на $3,4 млрд до $42,5 млрд.

Примечательно, что внешний долг РФ в 2015 году снизился на $84,1 млрд – с $599,9 млрд, в 2016 году – еще на $5,6 млрд – до $513,5 млрд.

В Банке России пояснили, что нынешний рост накопленной внешней задолженности был в значительной мере обусловлен переоценкой долговых обязательств, номинированных в национальной валюте, в условиях укрепления российского рубля.

«Кроме того, I квартал 2017 года характеризовался увеличением долговых обязательств органов государственного управления и прочих секторов в результате операций с нерезидентами», – прокомментировал ситуацию регулятор.

Стоит отметить, что долги России по-прежнему существенно превышают золотовалютные резервы страны. Их объем за неделю с 31 марта по 7 апреля снизился на $2,2 млрд до $395,7 млрд в результате операций по погашению государственного внешнего долга и отрицательной переоценки.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.04.17

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