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Публикации за 11.05.17

Золотовалютные резервы России опять убывают: снова меньше $400 млрд

Золотовалютные резервы России опять убывают: снова меньше $400 млрд

С начала мая золотовалютные резервы России вновь начали сокращаться: их объем снизился до $398,8 млрд. Как пояснил Банк России, это произошло «преимущественно в результате отрицательной переоценки».

Накануне сообщалось, что объем резервов на 1 мая достигал $400,998 млрд.

Стоит отметить, что внешний долг России, по оценке Банка России на 1 апреля, достиг $529,7 млрд, увеличившись по сравнению с началом года на $16,2 млрд.

«Рост накопленной внешней задолженности наблюдался по всем секторам экономики и был в значительной мере обусловлен переоценкой долговых обязательств, номинированных в национальной валюте, в условиях укрепления российского рубля», – пояснил тогда регулятор.

Кроме того, как отметили в Банке России, I квартал 2017 года характеризовался увеличением долговых обязательств органов государственного управления и прочих секторов в результате операций с нерезидентами. При этом секторальная структура внешнего долга РФ не претерпела существенных изменений.

Москва, Анастасия Смирнова

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