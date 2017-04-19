Дань Западу: Россия выплатит за полгода по внешнему долгу почти $24 млрд

Публикации за 19.04.17

Фактические платежи по внешнему долгу российских нефинансовых организаций могут составить до $15,3 млрд во II квартале и $8,5 млрд в III квартале. Об этом сообщил сегодня Банк России, ссылаясь на собственные оценочные данные.

Регулятор пояснил, что оценка фактических платежей по внешнему долгу отличается от данных макроэкономической статистики на сумму внутригрупповых платежей, которые, как правило, имеют высокую вероятность пролонгации и рефинансирования. Согласно статистике сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составит $17,5 млрд во II квартале и $14,1 млрд в III квартале текущего года.

В то же время Банк России провел опрос крупнейших компаний, который показал, что доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков в предстоящие два квартала составит: 3% – в апреле, 25% – в мае и 41% – в июне, 52% – в июле, 15% – в августе и 69% – в сентябре.

«С учетом корректировок на внутригрупповое финансирование крупнейшие компании выплатят во II квартале текущего года 5,7 млрд долл. США – на треть меньше, чем годом ранее. В III квартале 2017 года объем выплат составит 4,0 млрд долл. США, что на 45% меньше, чем годом ранее», – говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор уточнил, что относительно крупные выплаты в июне связаны с плановыми погашениями, в том числе синдицированных кредитов, крупных заемщиков. По оценкам Банка России, данные заемщики располагают достаточным запасом валютной ликвидности или захеджировали валютный риск, связанный с исполнением долговых обязательств.

Как сообщал «Новый День», Россия, несмотря на регулярные выплаты западным кредиторам, не может выбраться из западной долговой ямы, накопившейся в досанкционный период из-за низких процентных ставок за рубежом и высоких – внутри страны. Более того внешняя задолженность вновь возобновила рост: на 1 апреля, по оценке Банка России, сумма увеличилась по сравнению с началом года на $16,2 млрд (3,1%) и составила $529,7 млрд.

Стоит отметить, что долги России по-прежнему существенно превышают золотовалютные резервы страны. Их объем за неделю с 31 марта по 7 апреля снизился на $2,2 млрд до $395,7 млрд в результате операций по погашению государственного внешнего долга и отрицательной переоценки.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 19.04.17

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