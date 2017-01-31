Мособлизбирком пошёл против Памфиловой: глава комиссии Королёва продолжит работу

Публикации за 31.01.17

Московская областная избирательная комиссия отказалась выполнить рекомендацию главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой и отправить в отставку главу избиркома Королёва Жанну Прокофьеву. Об этом стало известно на заседании региональной избирательной комиссии, передает агентство «Москва».

Вместе с тем Мособлизбирком признал удовлетворительной деятельность ТИК Королёва по организации выборов в Госдуму VII созыва в сентябре 2016 года.

«Признать деятельность территориальной избирательной комиссий города Королёв по организации проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 г. на территории городского округа Королёв удовлетворительной. Признать целесообразным дальнейшее пребывание Прокофьевой Жанны Николаевны в должности председателя территориальной избирательной комиссий города Королёв и по результатам проверки поручить председателю провести организовать обучение руководящего состава членов участковых избирательных комиссий», – сообщила глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

Она также отметила, что председатель ТИК Королёва должна проинформировать избирательную комиссию Московской области до 1 мая о проделанной работе.

Как сообщал «Новый День», в середине прошлой недели председатель ЦИК РФ Элла Памфилова раскритиковала работу королёвского избиркома и предложила уволить его председателя.

Глава ЦИК тогда подчеркнула, что по ситуации в Королёве «очень большие вопросы», которые стали хроническими. «Это было в предыдущие годы, это есть сейчас. Вопиющие нарушения», – подчеркнула Памфилова.

Она напомнила, что в 2016 году во время выборов депутатов Госдумы с участков Королёва были незаконно удалены наблюдатели. А суд, вместо того, чтобы дать оценку действиям правоохранительных органов, еще и осудил наблюдателей.

Ранее по настоянию главы ЦИК в отставку ушел председатель избиркома подмосковных Мытищ после скандала, вызванного публикацией в СМИ, где сообщалось, что на прошлогодних выборах были зафиксированы массовые подтасовки, в результате чего «Единая Россия» дополнительно получила почти 2000 голосов. Нарушения были обнаружены на 68 участках из 96.

Москва, Анастасия Смирнова

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