NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 01.02.17

В банке «Интеркоммерц» выявлена недостача почти на 19,5 млрд рублей

В банке «Интеркоммерц» выявлена недостача почти на 19,5 млрд рублей

В банке «Интеркоммерц», который был признан банкротом после лишения лицензии, выявлена недостача на 19,411 млрд рублей. Об этом сообщило сегодня Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Как говорится в сообщении, в ходе инвентаризации выяснилось, что наибольшая часть недостачи – 14, 825 млрд рублей – приходится на прочие активы и связана с отсутствием документального подтверждения требований банка.

Также выявлена недостача в сумме 2,165 млрд рублей в виде остатка на корреспондентском счете, открытом в банке-нерезиденте, которая связана с отказом банка-корреспондента предоставить документы, подтверждающие наличие денежных средств на счете.

Оставшаяся сумма недостачи приходится в том числе на кредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам – 2, 330 млрд и связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации оригиналов соответствующих кредитных договоров.

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества, в том числе подаются исковые заявления о взыскании задолженности, направляются запросы контрагентам по сделкам, уточнили в АСВ.

Как сообщал «Новый День», банк «Интеркоммерц», занимавший 67 место в банковской системе России по величине активов, лишился лицензии 8 февраля 2016 года. Как показала проверка, кредитная организация : «дыра» достигла 80 млрд рублей. На тот момент банк стал рекордсменом по сумме страхового случая: 91 тысяча вкладчиков получат 64,3 млрд рублей.

В ноябре прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела против председателя правления «Интеркоммерца» Александра Бугаевского о мошенничество на на сумму 45 миллионов евро.

По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский списал на счета подконтрольных ему и его подельников зарубежных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей банку, в сумме более 45 млн евро, или свыше 3,9 млрд в рублевом эквиваленте.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 01.02.17

Биржевой курс евро снова ниже 65 рублей. / Январская цена российской нефти выросла до $53,16 за баррель. ...но повода для радости нет. / ЕСПЧ признал незаконным содержание подсудимых в клетках. Привычная для РФ практика основывается лишь на внутреннем министерском приказе.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter