В банке «Интеркоммерц» выявлена недостача почти на 19,5 млрд рублей

Публикации за 01.02.17

В банке «Интеркоммерц», который был признан банкротом после лишения лицензии, выявлена недостача на 19,411 млрд рублей. Об этом сообщило сегодня Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Как говорится в сообщении, в ходе инвентаризации выяснилось, что наибольшая часть недостачи – 14, 825 млрд рублей – приходится на прочие активы и связана с отсутствием документального подтверждения требований банка.

Также выявлена недостача в сумме 2,165 млрд рублей в виде остатка на корреспондентском счете, открытом в банке-нерезиденте, которая связана с отказом банка-корреспондента предоставить документы, подтверждающие наличие денежных средств на счете.

Оставшаяся сумма недостачи приходится в том числе на кредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам – 2, 330 млрд и связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации оригиналов соответствующих кредитных договоров.

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества, в том числе подаются исковые заявления о взыскании задолженности, направляются запросы контрагентам по сделкам, уточнили в АСВ.

Как сообщал «Новый День», банк «Интеркоммерц», занимавший 67 место в банковской системе России по величине активов, лишился лицензии 8 февраля 2016 года. Как показала проверка, кредитная организация полностью утратила капитал: «дыра» достигла 80 млрд рублей. На тот момент банк стал рекордсменом по сумме страхового случая: 91 тысяча вкладчиков получат 64,3 млрд рублей.

В ноябре прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела против председателя правления «Интеркоммерца» Александра Бугаевского о мошенничество на на сумму 45 миллионов евро.

По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский списал на счета подконтрольных ему и его подельников зарубежных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей банку, в сумме более 45 млн евро, или свыше 3,9 млрд в рублевом эквиваленте.

Москва, Анастасия Смирнова

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