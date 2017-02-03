СМИ: Дмитрий Гудков собрался в мэры Москвы

Публикации за 03.02.17

Известный оппозиционер – бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков намерен стать единым кандидатом от демократических сил на выборах мэра Москвы, которые запланированы на осень 2018 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на окружение экс-парламентария. Сам Гудков пока от комментариев отказывается.

Издание отмечает, что предварительно планируется принять актвиное участие в предстоящих в нынешнем сентябре муниципальных выборах, чтобы провести в местные советы своих депутатов, которые затем обеспечат Гудкову прохождение муниципального фильтра.

Как сообщил руководитель его штаба на выборах в Госдуму-2016 Максим Кац, руководство «Яблока» (от него Гудков шел в Госдуму минувшей осенью) положительно отнеслось к его предложению совместно проводить муниципальную кампанию. Правда, в среду московское «Яблоко» исключило Каца из партии «за нанесение ущерба ее интересам».

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова сообщила изданию, что пока Гудков к ним за поддержкой не обращался, но если обратится, они готовы рассмотреть такую возможность. По словам главы столичного отделения партии Сергея Митрохина, есть предварительное решение московской конференции о выдвижении в мэры именно его.

«У Гудкова нет опыта работы в Москве, чтобы претендовать на этот пост», – сказал Митрохин.

Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский сказал «Ведомостям», что если Гудков пойдет на выборы, то с большой долей вероятности они его поддержат, но решать это будет совет движения. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш отказалась от комментариев. Примечательно, что на выборах мэра в 2013 году именно Навальный, выдвигавшийся от «РПР-Парнаса», набрал 27,2% голосов, а Митрохин от «Яблока» – 3,5%.

Удастся ли Гудкову стать единым кандидатом от демократов, будет зависеть от общего дизайна выборов, который пока еще непонятен, считает политолог Александр Кынев.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев обратил внимание, что у Гудкова были неплохие шансы по одномандатному округу на выборах в Госдуму, проиграл он очень достойно (см. график) и его кампания показала, что потенциал у него есть. У Гудкова неплохой политический бэкграунд, но удастся ли ему стать единым кандидатом, зависит от того, сможет ли он раскрутиться и продемонстрировать, что ставка на него сможет сыграть, полагает Калачев.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 03.02.17

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