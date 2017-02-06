МЧС предупредило о сильных морозах: жителям Москвы и Подмосковья на улицу лучше не выходить

Публикации за 06.02.17

В ближайшие сутки в Москве и Подмосковье ожидается значительное усиление морозов: предстоящей ночью и утром столбик термометра может опуститься до минус 30 градусов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», МЧС советует жителям столичного региона лишний раз не выходить на улицу без особой необходимости.

«В сильные морозы старайтесь лишний раз не выходить из дома. Особенно это касается детей. Лицо и руки желательно смазать защитным жирным кремом, но, ни в коем случае не увлажняющим, который содержит в своём составе много воды. Старайтесь тепло одеваться. Одежда должна быть лёгкой, плотной, из натуральной ткани и шерсти, а лучше всего приобрести специальную термоодежду», – говорится в сообщении подмосковного главка МЧС.

Спасатели обращают внимание, что обувь всегда должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног. Желательно надевать шерстяные носки, если таких нет, то можно использовать две пары хлопчатобумажных носков.

«На морозе старайтесь не стоять, а постоянно двигаться, особенно, когда ждёте на остановке общественный транспорт. Если чувствуете, что холод совсем невыносим, то передвигайтесь перебежками с остановками в кафе, магазинах, подъездах», – рекомендует МЧС.

Дышать на морозе надо медленно, неглубоко и, желательно, носом. Носовая полость устроена таким образом, что, когда воздух доходит до бронхов и лёгких, то он, как правило, успевает согреться.

Спасатели также отмечают, что от сильных морозов страдают нос, кончики ушей, пальцы рук и ног. «Если всё же вы не убереглись, сильно замёрзли и перестали их чувствовать, то ни в коем случае не отогревайте их горячей водой и не растирайте снегом. Это может привести к необратимым изменениям (некрозу) в тканях организма. Лучше всего обернуть обмороженную часть тела в сухую тёплую материю (полотенце, шерстяной платок) и дать ей согреться. Если чувствительность конечностей не возвращается, то необходимо сразу обратиться к врачу», – советует МЧС.

Спасатели также рекомендуют после прихода с мороза не пить сразу горячий чай и не принимать горячий душ или ванну. При резкой смене температуры (от -20 до +20) может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему с непредсказуемыми последствиями. Организм должен в течение 20-30 минут плавно адаптироваться к комнатной температуре.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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