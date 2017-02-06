Синоптики обещают Москве ослабление мороза к концу недели

Публикации за 06.02.17

Установившаяся в Москве морозная погода продержится до конца недели, после чего в столичном регионе ожидается потепление. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Синоптики отмечают, что нынешнее похолодание связано с влиянием скандинавского антициклона. Во вторник, 7 февраля, осадков не ожидается. Ночью температура понизится до -27…-25 градусов в Москве, по области – до -30. Днем морозы немного ослабеют, температура воздуха составит -20…-18 градусов в столице и до -23 в Подмосковье.

В среду, 8 февраля, сохранится морозная погода. Ночью ожидается до -23 градусов в Москве, по области – до -26. Днем температура воздуха вырастет до -13…-11 градусов в мегаполисе и -16…-11 – в Подмосковье.

В четверг, 9 февраля, местами ожидается небольшой снег при усилении северо-западного ветра до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха начнет постепенно повышаться. Ночью прогнозируется -16…-14 в столице и -19…-14 градусов по области, днем ожидается -6…-4 и -9…-4 градусов соответственно.

До конца недели ситуация существенно не изменится: местами будет идти небольшой снег, ночные температуры составят -12…-7 градусов, дневные – -8…-3.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.02.17

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