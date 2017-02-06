Путин нашел на место Басаргина «урожденного пермяка» из Москвы

Публикации за 06.02.17

Исполняющим обязанности губернатора Пермского края стал Максим Решетников, который занимает сейчас должность руководителя департамента экономической политики и развития Москвы. Об этом стало известно после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства отметил, что Решетников «урожденный пермяк». «Вы связь со своей малой родиной всегда сохраняли и ощущаете до сих пор. Вы там по службе доросли до начальника аппарата губернатора», – сказал президент.

Путин также добавил, что Решетников хорошо знает ситуацию в Перми, и выразил надежду, что на посту и.о. губернатора «все сделает для того, чтобы оправдать ожидания людей – нерешенных вопросов еще достаточно».

При этом президент подчеркнул, что решать эти проблемы нужно, «опираясь, конечно, на то, что было сделано предыдущей командой».

Путин напомнил также, что работал с Решетниковым в кабинете министров: когда он занимал пост премьер-министра, тогда нынешний и.о губернатора был директором департамента правительства. Тот признался, что участие в совещаниях, которые проводил Путин, стало для него «большой школой».

Со своей стороны Решетников также сказал, что новое назначение для него большая честь и доверие, а возвращение в родной Пермский край в качестве и.о. губернатора – это еще двойная ответственность. «У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть, куда дальше двигаться», – сказал он.

Ранее сегодня губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочной отставке. Свое решение он объяснил тем, что срок его полномочий истекает в мае и он хочет, чтобы кандидат, выдвинутый президентом в губернаторы, смог до сентября адаптировался к условиям Пермского края. Имя кандидата, которого предложит Путин, Басаргин не назвал. Он уточнил, что не намерен участвовать в предстоящих выборах.

Басаргин занимал пост губернатора Пермского края с мая 2012 года. До этого с октября 2008 года он являлся министром регионального развития РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 06.02.17

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