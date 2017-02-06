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Публикации за 06.02.17

Путин нашел на место Басаргина «урожденного пермяка» из Москвы
Максим Решетников. Фото Kremlin.ru

Путин нашел на место Басаргина «урожденного пермяка» из Москвы

Исполняющим обязанности губернатора Пермского края стал Максим Решетников, который занимает сейчас должность руководителя департамента экономической политики и развития Москвы. Об этом стало известно после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства отметил, что Решетников «урожденный пермяк». «Вы связь со своей малой родиной всегда сохраняли и ощущаете до сих пор. Вы там по службе доросли до начальника аппарата губернатора», – сказал президент.

Путин также добавил, что Решетников хорошо знает ситуацию в Перми, и выразил надежду, что на посту и.о. губернатора «все сделает для того, чтобы оправдать ожидания людей – нерешенных вопросов еще достаточно».

При этом президент подчеркнул, что решать эти проблемы нужно, «опираясь, конечно, на то, что было сделано предыдущей командой».

Путин напомнил также, что работал с Решетниковым в кабинете министров: когда он занимал пост премьер-министра, тогда нынешний и.о губернатора был директором департамента правительства. Тот признался, что участие в совещаниях, которые проводил Путин, стало для него «большой школой».

Со своей стороны Решетников также сказал, что новое назначение для него большая честь и доверие, а возвращение в родной Пермский край в качестве и.о. губернатора – это еще двойная ответственность. «У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть, куда дальше двигаться», – сказал он.

Ранее сегодня губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочной отставке. Свое решение он объяснил тем, что срок его полномочий истекает в мае и он хочет, чтобы кандидат, выдвинутый президентом в губернаторы, смог до сентября адаптировался к условиям Пермского края. Имя кандидата, которого предложит Путин, Басаргин не назвал. Он уточнил, что не намерен участвовать в предстоящих выборах.

Басаргин занимал пост губернатора Пермского края с мая 2012 года. До этого с октября 2008 года он являлся министром регионального развития РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 06.02.17

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