Эксперты прогнозируют резкий обвал курса рубля / Отечественная экономика и валюта сильно зависят от нефти

Публикации за 08.02.17

Падение цен на нефть в ближайшей перспективе грозит обернуться резкой девальвацией рубля, который в этом году заметно окреп, благодаря высокой ставке Банка России, привлекающей международных финансовых спекулянтов. Об этом говорится в очередном докладе Центра развития НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».

Комментируя решение Минфина РФ выйти на валютный рынок, эксперты отмечают, что Банк России нивелировал эту меру абсорбированием дополнительной ликвидности, что ведет к росту привлекательности российских активов. «Это, в свою очередь, при прочих равных, приведёт к росту притока спекулятивного капитала в страну, что, наоборот, будет способствовать ревальвации рубля», – говорится в докладе.

По оценке экономистов, чем дольше нефтяные цены будут находиться на высоком, относительно заложенного в бюджет, уровне, тем больший объём спекулятивных денег может притечь в Россию. Однако в этом кроется один из самых существенных рисков: возможный разворот тренда мировых цен на энергоносители будет вести к выводу этих «горячих» денег с российского рынка. «И чем позже такой разворот случится (если случится), тем больший спрос на иностранную валюту будет предъявлен, причём практически одномоментно», – прогнозируют эксперты Центра развития.

В этой ситуации вряд ли можно будет избежать достаточно быстрого обесценения рубля. При этом и Минфин, и Центробанк будут связаны в своих возможностях по проведению валютных интервенций. Минфин – «бюджетным правилом», а Центробанк – декларируемой политикой инфляционного таргетирования и плавающего курса, полагают экономисты.

Подтверждением этих выводов служит тот факт, что после начала валютных интервенций, рубль сохраняет стабильность. Вчерашнее резкое снижение цен на нефть, опустившихся почти на $1 – ниже $55 за баррель, фактически не повлияло даже не биржевые курсы валют. Доллар продается на Московской бирже по 59,32 рубля, евро – 63,23.

Очевидно, что в настоящее время наблюдается повышенный спекулятивный спрос на российские финансовые активы. «Высокая доходность на внутреннем рынке госдолга и укрепляющийся рубль являются крайне привлекательными для операций подобных carry trade. Не случайно доля нерезидентов на рынке ОФЗ, по данным Банка России, выросла с 21% в начале прошлого года до 27% в конце сентября (на 0,4 трлн руб.). В платёжном балансе это отразилось в увеличении портфельных инвестиций на вторичном рынке госбумаг более чем на 5 млрд долл. за первые три квартала прошлого года. В данном случае речь идёт о спекулятивных операциях, поэтому уже в конце года значительная часть денег (почти 4 млрд долл.) ушла с рынка», – говорится в докладе.

Как полагают эксперты, скорее всего, в текущем году Банк России продолжит придерживаться жёсткой денежно-кредитной политики, и процентные ставки останутся на относительно высоком уровне, что будет по-прежнему привлекать иностранных инвесторов на внутренний долговой рынок. Однако опасность их резкого ухода никто не отменяет.

Комментируя ситуацию в отечественной экономике, специалисты Центра Развития отмечают, что за 2016 год ее структура изменилась несильно. Самыми существенными сдвигами стали сокращение доли торговли (-0,5 процентных пункта) и строительства (-0,3 п.п.) при слабом росте или сохранении сложившейся доли остальных секторов.

Изменения по сравнению с докризисным 2013 годом несколько более заметны. «За три года улучшилось положение сырьевых и силовых секторов на фоне снижения доли в ВВП «завязанных» на потребительский и инвестиционный спрос торговли и строительства», – отмечается в докладе.

В этой ситуации Россия остается крайне зависимой от цен на нефть. Как считают экономисты, вопрос о том, оттолкнулась ли российская экономика от дна, разрешится сам собой, если цена отечественного «черного золота» Urals, выросшая более чем на $10 в связи с решением ОПЕК и других нефтеэкспортирующих стран ограничить уровень нефтедобычи, будет удерживаться на достигнутых уровнях.

«При неснижающейся цене нефти и растущем экспорте небольшой рост российской экономике обеспечен. По нашим оценкам, при нефти 50 долл./барр. и росте экспорта на 1,7% в 2017 г. экономика вырастет на 1,5% (из который все 1,5 п.п. придутся на эффект повышения цены нефти), а при 55 долл./барр. – на 1,9%», – прогнозируют авторы доклада.

Впрочем, эксперты добавляют, что в последующие годы в случае стабилизации цен на нефть рост экономики в рамках инерционного сценария может вновь замедлиться до 0,5-1,2%.

«Выход из кризиса усложнится, если нефтяные цены не удержатся на текущих уровнях, к примеру, вследствие роста добычи сланцевой нефти или замедления роста мировой экономики», – подчеркивают в Центре развития.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 08.02.17

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